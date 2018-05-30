HT Magazin'de yer alan habere göre, 8 kadın tarafından tacizle suçlanan Morgan Freeman, yaşanan olaylardan sonra ilk kez objektiflere takıldı.



80 yaşındaki aktör, ABD’nin Savannah kentinde gerçekleşen The Posion Rose filminin çekimlerindeydi. Set bittikten sonra sevgilisi Lori McCreary ve bodyguard’ıyla arabasına yönelen Freeman, şapka takıp yere bakarak yüzünü saklamaya çalıştı.

Oscar ödüllü oyuncu, birkaç haftadır süren yeni filmi The Posion Rose’da başrolü John Travolta ile paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katılan Travolta, Hollywood’daki cinsel taciz ve cinsiyet eşitsizliğine karşı başlatılan MeToo kampanyasıyla ilgili, “İnsan eşitliğini savunuyorum. Dünya vatandaşıyım. Ayrım tehlikeli bir şey” diye konuşmuştu.