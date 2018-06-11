SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi

11.06.2018 - 09:23 | Güncelleme: AA

Rusya'nın başkenti Moskova'da ''Color Run'' adıyla 5 kilometrelik maraton düzenlendi. Maraton sonunda toplanan katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde dans etti. Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu

  • 1 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    1 | 45

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5 kilometrelik ''Color Run'' maratonu gerçekleşti. 

     

  • 2 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    2 | 45

    Maraton sonunda toplanan katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

  • 3 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    3 | 45

    Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu.

  • 4 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    4 | 45

    İşte çılgın festivalden renkli görüntüler...

  • 5 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    5 | 45
  • 6 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    6 | 45
  • 7 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    7 | 45
  • 8 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    8 | 45
  • 9 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    9 | 45
  • 10 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    10 | 45
  • 11 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    11 | 45
  • 12 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    12 | 45
  • 13 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    13 | 45
  • 14 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    14 | 45
  • 15 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    15 | 45
  • 16 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    16 | 45
  • 17 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    17 | 45
  • 18 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    18 | 45
  • 19 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    19 | 45
  • 20 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    20 | 45
  • 21 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    21 | 45
  • 22 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    22 | 45
  • 23 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    23 | 45
  • 24 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    24 | 45
  • 25 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    25 | 45
  • 26 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    26 | 45
  • 27 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    27 | 45
  • 28 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    28 | 45
  • 29 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    29 | 45
  • 30 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    30 | 45
  • 31 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    31 | 45
  • 32 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    32 | 45
  • 33 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    33 | 45
  • 34 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    34 | 45
  • 35 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    35 | 45
  • 36 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    36 | 45
  • 37 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    37 | 45
  • 38 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    38 | 45
  • 39 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    39 | 45
  • 40 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    40 | 45
  • 41 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    41 | 45
  • 42 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    42 | 45
  • 43 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    43 | 45
  • 44 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    44 | 45
  • 45 Moskova'da ''Color Run'' maratonu şehri renklendirdi
    45 | 45

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X