Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı 3 teröristin ele geçirildiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, ele geçirilen teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu açıklandı. Ele geçirilen teröristlerin yeni yıl ve başkanlık seçimlerinde gerçekleştirilmesi planlanan saldırı hazırlığı içinde oldukları belirtildi. Yakalanan teröristlerde el yapımı bomba, el bombaları, makinalı tüfekler ve bazı mühimmatların bulunduğu aktarıldı. Ele geçirilen kişiler terör suçundan yargılanacak.

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