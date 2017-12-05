Moskova’dan o görüntülere dair açıklama 48 saat sonra geldi

Konuşmalarda terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG, Deyrizor'un doğusunda 'ortak komutanlık teklifinde bulunurken, Rus komutanın sessizce dinlediği görülüyor.

Rusya konuya dair, "DEAŞ sonrası atılacak adımların değerlendirildiği" yönünde açıklamada bulundu. Savunma Bakanlığı, toplantıya Hmeymim Üssü'nden General Yevgeniy Poplavski'nin de davet edildiği, bunun 'Fırat Doğu Bölgesi Yerel Yönetim Komitesi' birinci toplantısı olduğu, toplantının amacının ise 'DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması sonrası atılacak adımların değerlendirilmesi' amaçlı olduğu ifade edildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye yakın haber sitesi, toplantıya katılan Rus generalin isminin Aleksey Kim olduğunu belirtirken, Rusya generalin isminin Yevgeniy Poplavski olduğu yönünde açıklamada bulundu.

Toplantıya katılan diğer isimler; YPG tarafından bölgede yönetilen Cezire Fırtınası Sözcüsü Lilvi Abdullah, Deyrizor Sivil Meclisi Eş Başkanı Hasan Yusuf ve YPG Sözcüsü Nuri Mahmud olarak kaydedildi.

Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmud, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye'nin parçası olacağını belirterek, "Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye'nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz" dedi.

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