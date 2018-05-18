Moss - Fram Larvik düellosu

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Moss, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Fram Larvik takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Moss 6 puanla 10. sırada, Fram Larvik 9 puanla 5. sırada bulunuyor. Moss, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fram Larvik son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 216 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Moss kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fram Larvik sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Moss son hafta oynanan Notodden maçında 2-1 kazandı.

Fram Larvik, Arendal karşılaşmaında 2-4 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Moss, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Fram Larvik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Fram Larvik, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.