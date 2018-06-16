Moss - Stabaek B düellosu

Moss ve Stabaek B, 17 Haziran 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Moss 10 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Stabaek B 4 puanda ve 14. sırada. Moss, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Stabaek B, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 246. İddaa'da Moss kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Stabaek B kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Moss son hafta oynanan Lorenskog maçında 2-1 yenildi.

Stabaek B ise Moss maçında 2-1 yenildi.

Moss, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

Stabaek B, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stabaek B 3 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.