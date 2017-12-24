Medipol Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar yaptı. Galibiyeti getiren golü atan Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile aralarındaki sohbeti de anlattı.

Mossoro maç sonunda yaptığı açıklamada, ”Hocamız bana antrenmanda ne zaman kafa golü atacağımı sormuştu. Ben de takımın ne zaman ihtiyacı olduğunda o zaman atacağımı söylemiştim. Bugün gerçekleşti. Hem kafa golü olduğu için hem de galibiyeti getirdiği için anlamlı bir gol oldu. Ayrıca Kerim’e de hakkını teslim etmek lazım” diye konuştu.

Öte yandan Mossoro’nun attığı galibiyet golü sayesinde Abdullah Avcı ve öğrencileri, Spor Toto Süper Lig’de ligin ilk yarısını lider bitirdi. Başakşehir, 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı ve 36 puan topladı. (Ajansspor)