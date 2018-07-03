Bosna Hersek'in 5. büyük şehri olan Mostar mimarisi, kültürel çeşitliliği, dini hoşgörüsü ile İslam ve Osmanlı mimarisinin en başarılı örneklerinin yer aldığı dikkat çeken önemli bir yerdir. Mostar gezi rehberimizde, bu güzel şehrin gezilecek yerlerinden bazılarını bulabilirsiniz...

MOSTAR'IN GEZİLECEK YERLERİ

MOSTAR KÖPRÜSÜ

Mostar'ın dünyaca ünlü köprüsü Osmanlı Döneminde, 1566 yılında, Mimar Sinan’ın öğrencilerinden olan Mimar Hayreddin tarafından inşa edildi. Osmanlı mimarisi şaheserlerinden olan Neretva Nehri üzerindeki bu taş köprü 90 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeydi. Kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprü, Kasım 1993'te Bosna'daki iç savaş sırasında Hırvat silahlı kuvvetlerinin topçu ateşi ile yok edildi. Köprü ve civarındaki hasar gören binalar yeniden inşa projesi kapsamında onarılarak 2004 yılında tekrar kullanıma açıldı. Mostar Köprüsü ve çevresi 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Mostar Köprüsü'nde, ilk olarak 1664 yılında gerçekleştirilen bir aktivite dikkat çekiyor. Her sene temmuz ayında köprünün üstünden genç erkekler kendilerini Neretva Nehri’nin sularına bırakıyorlar. Mostar'ın gençleri için bir gelenek haline gelen atlayışlar, 1968'den bu yana devam eden resmi bir dalış yarışmasına dönüştürüldü. Kulağa ilk başta korkutucu gelebilir ama bunu tamamen eğlenmek, nehrin sularına dalmak ve de biraz cesaretlerini sergilemek için yapıyorlar.

KOSKİ MEHMET PAŞA CAMİİ

1618 yılında inşa edilen Koski Mehmed Paşa Camii, Mostar'daki en bilinen ve en anıtsal camidir. Neretva nehrinin en ucundaki Mostar Köprüsü'nün sadece 150 metre kuzeyinde yer almaktadır. 12.4 metre x 12.4 metrelik kare planlı cami, Karaçöz Bey Camii'nden biraz daha küçüktür. Cami 1992'den 1995'e kadar olan dönemde neredeysse tamamen yıkılmış. 2001 yılında yeniden inşa edilerek kullanıma açılmış. Mehmed Paşa Camii'nin minaresinden Neretva Nehri ve şehrin muhteşem panoramik manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.

BİSCEVİCA EVİ

Osmanlı döneminden kalma en güzel korunmuş konut yapılarından biridir. 1635 yılında Neretva Nehri’nin kenarında yapılmış. Ev, kadınları meraklı erkeklerin bakışlarından korumak için yapılan yüksek duvarlarla çevrilidir.

TARA VE HALEBİYE KULESİ

Mostar Köprünün karşıt taraflarında duran iki kule, köprünün mimari payandaları gibi yükseliyor ve yolu kontrol eden taş koruyucular gibi görünüyor. Doğu kıyısında, Osmanlı Dönemi'nde mühimmat deposu olan yarı-dairesel Tara Kulesi, bugün Eski Köprü Müzesi'nin bulunduğu yer ise Halebiye Kulesi. Tara Kulesi'nin duvarları 3 metre kalınlığında. Tara, 1878 yılında Avusturya – Macaristan işgali ile işlevini yitirmiştir. Bu kulelere çıkarak Mostar şehrinin panoramik görüntüsünü seyredebilirsiniz.

MÜSLÜM BEY EVİ

Karaçöz Bey Camii'nin yakınında yer almaktadır. 300 yıl önce inşa edilen, Osmanlı döneminden kalma Balkanlar'daki en güzel ev olarak kabul edilir. Ev haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Osmanlı mimarisinin daha önceki örneklerinden farklı olarak bu ev, merkezin etrafında dört katlı olarak inşa edilmiş. Güller ve palmiye ağaçları ile yemyeşil bir bahçe ile çevrili Müslüm Bey Evi'nde bugün antikalarla geleneksel Bosna-Osmanlı tarzında dekore edilmiş, ayrı ayrı döşenmiş lüks oda ve süitler bulunmaktadır.

SAAT KULESİ

Osmanlı dönemine ait bir diğer önemli anıt, Hersek Müzesi'nin yanında bulunan Saat Kulesi'dir. Yaklaşık 1630 tarihli bu kare kule 15 metre yüksekliğindedir. İnşa tarihi bilinmeyen Saat Kulesi (Sahat Kula), şehrin tarihi yapıları arasında yer alıyor. 1636 tarihli bir belgede çok daha önceden yapıldığından bahsedilmektedir. Fatima Kaduna Saric adlı bir kadın tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Kule, Bosna savaşı sırasında ciddi hasar görmüş ve 1999 yılında restore edilmiştir.