Motherwell - Dundee rakamlar

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu heyecanı devam ediyor. Motherwell, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Dundee takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Motherwell 1 puanla 3. sırada, Dundee 3 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Motherwell, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dundee, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 336. İddaa'da Motherwell kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Dundee kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Motherwell önceki hafta St. Johnstone mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Dundee ise Glasgow Rangers karşılaşmasında 4-0 yenildi.