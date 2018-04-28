Motherwell - Dundee rakamlar

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu maçında Motherwell ile Dundee, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 1 puanlı Motherwell 3. sırada bulunuyor, Dundee 3 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Motherwell, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dundee, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 336 kodlu maçı oynayanlar; Motherwell galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Dundee galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Motherwell son haftadaki St. Johnstone müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Dundee, Glasgow Rangers karşılaşmaında 4-0 yenildi.