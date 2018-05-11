Motherwell - Hamilton karşılaşma önü

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu heyecanı devam ediyor. Motherwell, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Hamilton takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Motherwell, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Hamilton, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 276 kodlu maçı oynayanlar; Motherwell galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Hamilton galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Motherwell önceki hafta Hamilton mücadelesinde 2-0 kazandı.

Hamilton, Motherwell karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Hamilton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hamilton, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.