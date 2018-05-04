Motherwell - St. Johnstone maçı öncesi rakamlar

Motherwell ve St. Johnstone, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Motherwell, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. St. Johnstone, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 313 kodlu maçı oynayanlar; Motherwell galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, St. Johnstone galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Motherwell son hafta oynanan St. Johnstone maçında 0-0 berabere kaldı.

St. Johnstone ise Motherwell maçında 0-0 berabere kaldı.

St. Johnstone ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St. Johnstone, 1 gol atarken 2 gol yedi.