MotoGP'de Marc Marquez şampiyon oldu!

Bu sezon büyük çekişmeye sahne olan pilotlar klasmanındaki şampiyonluk düğümü İspanya'da çözüldü. Sezonun üçüncü, dokuzuncu, onuncu, on üçüncü, on dördüncü ve on altıncı yarışlardan galip ayrılarak 282 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdüren Repsol Honda takımından İspanyol Marc Marquez, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Valencia Grand Prix'sinde 4. şampiyonluğuna ulaştı.

Altıncı, yedinci, on birinci, on ikinci, on beşinci ve on yedinci etaplardan zaferle ayrılan Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso şampiyonluk umutlarını son yarışa taşımayı başarmıştı.

25 yaşındaki Marquez daha önce 2013, 2014 ve 2016'da bu başarıyı göstermişti.

Marc Marquez

Motogp