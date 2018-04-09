Dünya Motokros Şampiyonası'nın İtalya'nın Trento şehrindeki yarışı tamamlandı. MXGP ve MX'de zorlu ve bir o kadar heyecanlı mücadeleye sahne olan Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk 5'e giren isimler şöyle oldu:



MXGP İLK BEŞ

1. Jeffrey Herlings (NED, KTM)

2. Clement Desalle (BEL, KAW)

3. Antonio Cairoli (ITA, KTM)

4. Romain Febvre (FRA, YAM)

5. Glenn Coldenhoff (NED, KTM)

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER