Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) "2018 Şubat Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'de toplam petrol ithalatı şubatta geçen yılın ayına kıyasla yüzde 2,5 artarak 2 milyon 746 bin tona çıktı.
Şubatta ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 azalarak 1 milyon 314 bin tona geriledi. Söz konusu ayda motorin ithalatı yüzde 41,9 artışla 1 milyon 92 bin tona yükseldi. Böylece, ham petrol ithalatında yaşanan azalışa rağmen, motorin ithalatındaki artış toplam petrol ithalatında yükselişe neden oldu.
Türkiye şubatta en fazla ham petrol ithalatını 643 bin tonla İran'dan yaparken, bu ülkeyi 289 bin tonla Irak, 151 bin tonla Kuveyt izledi. En çok motorin ithalatı ise 493 bin tonla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi, 333 bin tonla Hindistan ve 103 bin tonla İsrail takip etti. Havacılık yakıtları ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı aynı ayına göre yüzde 531 artarak 40 bin tona çıktı.
ÜRETİMDE AZALMA OLDU
Şubatta motorin türleri üretimi yüzde 36,6 azalışla 464 bin tona, benzin ürünleri üretimi yüzde 25,4 azalışla 305 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 1,5 azalışla 328 bin tona düştü. Söz konusu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 25,8 azalışla 1 milyon 526 bin ton oldu.
Şubatta havacılık yakıtları ihracatı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 25,7 azalışla 213 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 81,5 azalışla 56 bin tona indi. Bu dönemde motorin türleri ihracatı ise yüzde 92,2'lik azalışla 5 bin tona indi. Benzin türleri ihracatı ise yüzde 50 azalarak 135 bin tona düştü. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 51 azalışla yaklaşık 494 bin ton oldu.
PETROL ÜRÜNLERİ SATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANDI
Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları şubatta 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 10,3 artarak 2 milyon 17 bin tona yükseldi. Söz konusu dönemde motorin türleri satışları yüzde 10,5 artışla 1 milyon 663 bin tona çıkarken, benzin türleri satışları ise yüzde 9,9 azalışla 167 bin tona indi.
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