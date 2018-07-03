Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ocak ayında yapılan ilk taksit ödemesi 31 Ocak'ta sona ermişti. Her yıl ocak ve temmuz aylarında gerçekleştirilen MTV ödemesinin 2. taksit dönemi ise 1 Temmuz'da başladı. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr internet sitesi üzerinden 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek. Araç sahipleri, MTV hesaplama, borç sorgulama gibi işlemlerinide Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, MTV ödeme nasıl yapılır? MTV borç sorgulama nasıl yapılır? MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi 2018 2. taksit ödemeleri ile ilgili detaylar...
MTV ÖDEME NASIL YAPILIR? (2. TAKSİT ÖDEMELERİ)
1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.
Mükellefler söz konusu taksit ödemelerini GİB'in internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde, herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
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BAKAN AĞBAL'DAN MTV VE TRAFİK PARA CEZASI AÇIKLAMASI
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faizin neredeyse sıfıra kadar düştüğe işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:
"5,2 milyon kişinin 6 milyar lira MTV, 4,2 milyon vatandaşımızın da 3,2 milyar lira trafik para cezası borcu var. Örneğin 2014 yılının ocak ayında bin lira MTV borcu olan bir vatandaşımızın, 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla gecikme zamlarıyla birlikte borcu bin 723 liraya çıkıyor. Bu vatandaşımız, yeniden yapılandırmaya başvurup peşin ödemeyi seçerse, bin 723 lira yerine bin 22 lira ödeyecek. Yani borcu bir anda 701 lira düşecek. Neredeyse sadece ana parayı ödeyerek borcundan kurtulacak. İlk iki taksit süresinde öderse bin 113 lira, 18 taksitte ödemeyi seçerse de bin 410 lira ödeyerek, normalde bin 723 lira olan borcundan kurtulacak."
Ağbal, trafik para cezalarında da büyük avantaj bulunduğunu belirterek, "Trafik para cezalarında peşin ödeme ile sadece faizde değil, para cezasının aslında da indirim var. Mesela bir vatandaşımızın 3 yıl önceden 500 lira tutarında trafik para cezası var diyelim. 18 Mayıs'a kadar bu cezaya 950 lira da faiz geliyor. Toplamda bu vatandaşımızın bin 450 lira ödemesi gerekiyor. Yapılandırmaya başvurur ve peşin ödeme seçeneğini seçerse, ana para 375 liraya, faizi de 7 liraya düşüyor. Yani bin 450 lira yerine 382 lira ödeyerek, borcundan kurtuluyor. İlk iki taksit süresinde ödemesi halinde borcu 472 liraya, 18 taksitte ödemede ise 655 liraya düşüyor. Bu örneklerden de görüleceği üzere peşin ödeme seçeneğinde faizlerin neredeyse hepsini siliyoruz. Ayrıca vergi aslına bağlı cezaların ki bu cezalar en az alacak aslının yarısı kadar hesaplanır, tahsilinden de vazgeçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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