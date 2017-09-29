Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ikili sisteme geçiliyor

Torba yasa tasarısıyla, yeni MTV sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı. Tasarıya göre, 31 Aralık 2017 tarihinden önce satın alınmış araçların MTV’si, bu sene ödenen tutara göre 2018’de yüzde 40 artırılacak. Bu araçlar için ödenecek MTV, bu araçlar trafikten çekilinceye kadar, 2018’den sonra satılan araçlara göre daha düşük olacak. 1 Ocak’tan itibaren alınacak araçlar için gelecek yıl vergi artışı ise sadece vergisiz fiyatı 40 bin liranın altındaki araçlarda yüzde 40’ta kalacak. Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre silindir hacmi 1300 cm3’ün altında olan yeni araçlar için şu an 646 lira olan MTV, 70 bin TL’yi aşanlarda ise yüzde 68 fazla (1085 TL) olacak.

KASKO DEĞERİ KRİTERİ

Halen eski araçlarda MTV, her yıl ocakta ilan edilen kasko değerinin yüzde 5’ini aşarsa, aynı yaş grubundaki bir alt tarifeden vergi alınıyor. Örneğin, gelecek yıl yüzde 40 artırım sonucu 1600 cm3 silindir hacmine sahip 4-6 yaş grubundaki araçların vergisi bin 86 liraya yükseltilecek. Aracın ocakta ilan edilecek kasko değeri 19 bin lira olursa, vergi kasko değeri yüzde 5’i aştığı için bu araca aynı yaş grubunda yer alan 1300 cm3 araçlar için belirlenen 630 lira vergi ödenecek.

9.200 LİRA BRÜT MAAŞI GEÇENE 2.400 TL FAZLA GELİR VERGİSİ

TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısıyla gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde vergi oranı yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarıldı. Bu değişiklikle vatandaşlar bin 200 lira ile 2 bin 400 lira arasında daha fazla vergi ödeyecek. Tasarıya göre, Gelir Vergisi tarifesinde üçüncü dilimdeki yüzde 27 olan oran yüzde 30’a çıkarılacak. Bu değişiklik, 2017 yılı için kira, faiz, temettü, telif ve diğer kazançlarının toplamı yıllık 70 bin lira olanların bin 200 lira daha fazla vergi ödemesi anlamına geliyor. Bunların ödeyeceği toplam vergi 16 bin 150 liradan 17 bin 350 liraya çıkacak. Vergi artışından, yüksek ücret geliri elde edenler de etkilenecek. Bu yıl için ücret geliri 110 bin lira (aylık brüt ücreti 9 bin 200 lira) olanlar 26 bin 950 lira vergi ödüyor. Yeni düzenlemeyle bu kişilerin ödeyeceği vergi 2 bin 400 lira artarak 29 bin 350 liraya yükselecek.

KASKODAN DOLAYI DÜŞÜK VERGİ AZALACAK

1 Ocak 2018’den sonra alınacak araçlarda, kasko değerinin yüzde 10’u kriteri uygulanacak. 2018’den sonra alınacak araçlar için ileride kasko değerinden dolayı düşük vergi olanağı azalmış olacak.