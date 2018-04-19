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Uçak yaklaşık 10 bin metre irtifadayken motorunda patlama meydana gelmiş, uçağın kadın pilotu Tammie Jo Shults, 4 bin merte irtifaya kadar serbest düşen uçağı yeniden uçurmayı başarıp Philadelphia kentinde acil iniş yapmıştı.