Motosikletçiler Yunus Emre Karan ve Abidin Gül, trafik kazasında can verdi

‘Tek Teker Arif’ ve ‘Turkstunt’ Arif Erdoğan’ın ardından, 2 profesyonel motosikletçi daha trafik kazasında yaşamını yitirdi. Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre kaza, cumartesi günü Mersin Yenişehir’de meydana geldi. Motosiklet Federasyonu sporcusu jeofizik mühendisi Yunus Emre Karan (27) ile arkadaşı Abidin Gül (22), otoyolda motosikletleriyle ilerlerken tali yoldan çıkan TIR’a çarptı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Karan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Gül de kurtarılamadı.
2 yıl önce Nilgün Özcan Karan ile evlenen Yunus Emre Karan, 2016 Türkiye 3’üncüsü olmuştu. Genç sporcunun vatani görevini yaptığı ve izin kullanmadığı için memleketine gönderildiği, 1 hafta içinde tezkeresini alacağı belirtildi.
Otobanda motosikletle 299 kilometre hız deneyimini sosyal medyada paylaşan Abidin Gül’ün, arkadaşları arasında “2.99 Abidin” lakabıyla anıldığı ortaya çıktı. Biomedikal mühendisi olan Gül’ün, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalıştığı öğrenildi.
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