Kırklareli’nde yakıtı biten motosikletli gençlerin tehlikeli ve sıradışı yolculuğu görenleri şoka uğrattı. Kıyafetli halatla yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, tehlikeli yolculuk Edirne-Kırklareli Karayolu Babaeski mevkiinde meydana geldi. 3 motosikletli genç, yolculuk yaptıkları sırada motosikletin yakıtının bitmesi üzerine akıllara durgunluk veren bir yola başvurdu. Yollarına devam edemeyen motosikletliler bunun üzerine kıyafetleriyle halat yaparak yakıtı biten motosikleti başka bir motosiklet yardımıyla çekmeye çalıştılar. Gençleri gören diğer sürücüler ise şaşkına uğrarken, bu tehlikeli ve sıradışı yolculuk kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"PARAMIZ YOK"

Yolculuk sırasında kameralar tarafından anbean kaydedildiklerini anlayan motosikletli gençler, “Ağabey benzin bitti biz de böyle bir yola başvurduk. Paramız yok buradan Kırklareli’ne kadar böyle devam edeceğiz” dedi.

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