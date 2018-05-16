Kaza, saat 17.40 sıralarında Yüreğir İlçesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Halil İbrahim Gülağaca kullandığı motosiklet ile kaldırıma çarptı.

Çarpanın etkisiyle motosikletten düşen Gülağaca ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Gülağaca sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülağaca’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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