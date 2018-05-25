Adana'da motosikletli bir kişi, 39 yaşındaki Ercüment Çelik'in park halindeki iki aracına takip cihazı yerleştirip kaçtı. Çelik'in durumu fark edip, polise bildirmesi üzerine, soruşturma başlatıldı.



DHA'nın haberine göre olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78011 Sokak'ta meydana geldi. Reklam işi yapan Ercüment Çelik, otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park edip eve çıktı. Bu sırada plakası belirlenemeyen motosiklet ile apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, Çelik'e ait otomobilin altına poşete sarılı bir şey yapıştırdıktan sonra kaçtı. Komşusunun fark edip, haber verdiği Çelik, aracın altına yapıştırılan poşeti çıkardı.

Poşetteki nesnenin elektronik cihaz olduğunu gören Çelik, yolun kenarına park ettiği hafif ticari aracını da kontrol etti. Ticari aracın altında da aynı cihazı bulan Çelik, polise haber verdi. Gelen ekipler, her iki aracın altına bırakılan nesnenin, takip cihazı olduğunu saptadı. Polisin ifadesine başvurduğu Çelik, herhangi bir hasmının olmadığını söyledi.



Polis, takip cihazını bırakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





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