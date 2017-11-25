Motosikletliler "Turkstunt" lakaplı Murat Erdoğan için toplandı (video)

Motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerle tanınan "Turkstunt" lakaplı Murat Erdoğan, motosikletiyle ilerlerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

ÇOK SAYIDA MOTOSİKLETLİ KAZAYI PROTESTO ETTİ

DHA'nın haberine göre, Bugün, Erdoğan'ın arkadaşları ve sevenleri kazanın meydana geldiği D-100 Karayolu Kartal Mevkiinde bir araya geldi. Çok sayıda motosikletli, kazayı protesto etti.

Motosikletli İsa Efe, "2017 bizim için üzücü bir yıl oldu. Ağabeylerimizi, büyüklerimizi kaybettik. Sürücülerin motorcuları fark etmesini istiyoruz. Daha fazla kayıp olmasını istemiyoruz. Şimdi konvoy halinde gidip arkadaşımızı son yolculuğuna uğurlayacağız" diye konuştu.

Yetkililerden önlem almasını isteyen onlarca motosikletli daha sonra konvoy halinde cenazeye katılmak için yola çıktı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Murat Erdoğan, bugün Pendik'te son yolculuğuna uğurlanacak.

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