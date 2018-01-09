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Kariyerinde üç şampiyonluk yaşadığı Chelsea'nin bir grup taraftarının maç boyunca "hain", "hepsi senin suçun" ve "artık özel biri değilsin" şeklindeki protestolarıyla ilgili İngiliz basınına açıklamada bulunan Mourinho, "Onları 4 Premier Lig şampiyonluğuna taşıyacak bir teknik adam bulana kadar en iyi benim. Bu gerçekleştiği takdirde iki numara olacağım. O zamana kadar hain dedikleri kişi bir numara olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.