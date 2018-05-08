Mouscron Peruwelz - Lierse sahaya çıkıyor

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A maçında Mouscron Peruwelz ile Lierse, 08 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi Mouscron Peruwelz 7 puanla 4. sırada, Lierse 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Mouscron Peruwelz, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Lierse son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 412. İddaa'da Mouscron Peruwelz kazanır 1.40, berabere biter 3.30, Lierse kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Mouscron Peruwelz önceki hafta Waasland-Beveren mücadelesinde 2-1 yenildi.

Lierse ise Lokeren maçında 1-1 berabere kaldı.

Mouscron Peruwelz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Mouscron Peruwelz, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Lierse ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lierse, 4 gol atarken 3 gol yedi.