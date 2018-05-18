Mouscron Peruwelz - Oud-Heverlee-L maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup A heyecanı devam ediyor. Mouscron Peruwelz, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Oud-Heverlee-L takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Mouscron Peruwelz 11 puanla 3. sırada, Oud-Heverlee-L 9 puanla 4. sırada bulunuyor. Mouscron Peruwelz, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Oud-Heverlee-L son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 140. İddaa'da Mouscron Peruwelz kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Oud-Heverlee-L kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Mouscron Peruwelz önceki hafta Zulte Waregem mücadelesinde 3-0 yenildi.

Oud-Heverlee-L ise Club Brugge maçında 0-1 yenildi.

Mouscron Peruwelz, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Oud-Heverlee-L, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oud-Heverlee-L 7 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.