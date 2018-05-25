Kek yapmaya karar verdiniz ama içinde ne olacak karar veremediniz. Sade mi olsun, yoksa çikolatalı mı? Neden birinden vazgeçeceksiniz ki. Hem çikolatalı hem sade kek yapabilirsiniz. İşte mozaik kek tarifimiz...

MOZAİK KEK KAÇ KALORİ?

Mozaik kekin hafif lezzetinin kaloriye yansımadığını söylemeliyiz. Kekin bir dilimi yaklaşık 320 kaloridir.

MOZAİK KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı yağ

3 su bardağı un

1 yemek kaşığı kakao

100 gram bitter çikolata

1 kaşık tereyağı

1 paket kabartmatozu

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Derin bir kapta şeker ile yumurtayı köpürene kadar çırpın. Ardından süt ve sıvıyağı ekleyip karıştırmayı sürdürün. Vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyerek kek harcını tamamlayın. Kek harcını ikiye bölüp bir yarısını olduğu gibi bırakın. Diğer yarısı için önce çikolataları bir kaseye kırıp kaseyi de sıcak suya oturtun. Eriyen çikolataya tereyağını da ekleyip kakao ile beraber yarım kek harcına dökün. İyice karıştırın. Yağladığınız kek kalıbına önce sade sonra kakaolu kek harcını sıra ile dökün. Kaşık yardımı ile hafif dokunuşlarla iki harcı alttan yukarı çıkarın. İki kek harcı kesinlikle karışmamalı sadece estetik açıdan güzel görünmesi için bu işlem yapılır. 200 derecelik fırında içi pişene kadar yani yaklaşık 20 dakika pişirin. Kekini soğuduktan sonra kek kalbından çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun....

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