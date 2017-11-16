Mozilla, Quantum ile Firefox web tarayıcısını baştan yarattı

Quantum, Firefox cephesinde 2004 yılından bu yana yaşanan en büyük değişimleri getiriyor. Mozilla tepe yöneticilerinden Jascha Kaykas-Wolff, tarayıcı geliştirmek için 6 yıl araştırma yaptıklarını ve mühendislerinin son 1,5 yıldır Quantum’u geliştirmek için çalıştıklarını açıkladı.

Yeni tarayıcının getirdiği en büyük değişim ise altı ay önce yayınlanan son Firefox sürümünden iki kat adha hızlı olması.

Mozilla mühendisleri tarayıcının ana motorunu yeniden inşa etmek için 7 milyon satırlık kod üzerinde çalıştılar. Quatum, Google Chrome’dan yüzde 30 daha az bellek kullanıyor. Bu sayede daha fazla sekme açmak ve bunlar arasında geçiş yapmak bir sorun olmaktan çıkıyor.

Kullanıcı arayüzü de değişime uğrayan alanlardan. Yeni tema seçenekleriyle donatılan Quantum, ayrıca yenilenmiş sekme tasarımlarını ve menü öğelerine sahip.

Açık kaynaklı bir proje olan Mozilla Firefox, Quantum’un geliştirilmesine dünyanın dört bir yanından 700’ü aşkın geliştiricinin katkı sağaldığını açıkladı.

Mozilla’nın bu yılın başında satın aldığı Pocket uygulaması da Quantum’a entegre edildi. Bu uygulama, kullanıcıların internette gördükleri içerikleri daha sonra okumak ya da incelemek için kaydetmesini sağlıyor.

Quantum’da yeni bir sekme açıldığında, dünyadaki Pocket kullanıcılarının kaydettiği üç içerik öneriliyor. Gün içerisinde milyonlarca kaydedilmiş içerikten seçilen öneriler, Mozilla’ya göre internette görmeye değer içerikleri keşfetmenin yeni bir yolu olacak.

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