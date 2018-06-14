Firefox’un arkasındaki organizasyon olan Mozilla, yeni bir proje üzerinde çalışıyor. ‘Scout’ adı verilen tarayıcı, klavye ve fare yerine ses ile kontrol edilebilecek. Örneğin kullanıcılar sesiyle herhangi bir web sayfasını yüklemesi veya bir metni okuması konusunda uygulamaya komut verebilecekler.

Elektronik aletler üzerinde ses kontrolümüzün olması bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerine ait bir fikirdi ancak son zamanlarda geliştirilen yapay zekalar sayesinde günlük hayatımızda kullanır olduk. Artık kişisel asistanlar kullanıcıları daha iyi anlıyor, randevu ayarlayabiliyor ya da mesaj yazabiliyorlar.

Mozilla’nın ses komutuyla çalışan bir tarayıcı geliştirmesi, internet kullanımına yeni bir soluk getirecek ve belki de en büyük rakibiyle kendisini tekrar rekabete sokacak. StatCounter’ın analizlerine göre Chrome, yüzde 58 oranında kullanılıyorken Firefox yüzde 5’lik bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih ediliyor.