HT Egeli'de yer alan habere göre, dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilen ve 1857’de İngiltere’ye kaçırılan 2 bin yıllık Halikarnas Mozolesi’nin Bodrum’daki kalıntılarını, yılın ilk çeyreğinde 3 bin 500 kişi ziyaret etti. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdür Vekili Tayfun Selçuk, üzerinde antik çağın en önemli heykeltıraşlarının çalıştığı ören yerinin, bu yıl da misafirler tarafından oldukça ilgi gördüğünü anlattı. Mozole’nin, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında olduğunu aktaran Selçuk, şöyle konuştu: “Tatilciler bu yapıyı gözlerinde canlandırarak keyifle geziyor. Mozole’yi geçtiğimiz yıl toplam 19 bin kişi ziyaret etti” dedi.

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