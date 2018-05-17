Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ramazan ayının ilk iftarını Irak ve Suriye sınırlarının birleştiği bölgedeki Altunbey Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçikle yaptı.
Canikli, ilk olarak Silopi'deki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Tören kıtasını selamlayan Canikli, komutanlık anı defterini imzaladı. Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temizer'den birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
Bakan Canikli daha sonra sınırın sıfır noktasında, Irak ve Suriye sınırlarının birleştiği bölgedeki Altunbey Hudut Karakolu'na gitti.
Altunbey Hudut Karakolu'nda tören mangasını selamlayan, Nurettin Canikli karakol anı defterini imzaladı.
"Allahımıza hamdolsun milletimiz varolsun" ifadelerinin ardından askerlere "Afiyet olsun" diye seslenen Bakanımız Canikli, Mehmetçikle ramazanın ilk iftarını yaptı.
İftar öncesi konuşan Nurettin Canikli, ramazanın ilk iftarında Mehmetçiğin yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ülkenin huzuru, milletin özgürlüğü için vatan nöbeti tutan tüm kahramanların ramazan ayını tebrik eden Bakan Canikli, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle ramazanın buruk başladığını söyledi.
Türk milletinin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, "Hiç kimse olmasa, kalmasa dahi her zaman mazlumların yanında olan, onlara destek veren Türk milleti Filistinli kardeşlerimizin de yanında durmaya, onlara bu mücadelelerinde destek vermeye devam edecek" diye konuştu.
Bakan Canikli, Türkiye'nin mazlum milletlerin umudu olmaya da devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:
"Zeytin Dalı Harekatında kısa sürede 23 kilometre ilerleme gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 282 meskun mahal ve 50 kritik nokta terör unsurlarından, teröristlerden temizlenmiştir. Eğer o mücadele Afrin bölgesinde yapılmasaydı, kısa bir süre sonra Türkiye topraklarında bu mücadele yapılmak zorunda kalınacaktı. Çünkü terör örgütünün orada yaptığı tahkimat bir savunma tahkimatı değil, Türkiye'ye yönelik saldırı planlarının, projelerinin bir parçası olarak Afrin bölgesinde üstlendiğini oraya girdikten sonra çok net şekilde gördük, anladık. sınırlarımızdaki tüm terör unsurlarının ve oluşturulmak istenen terör koridorunun bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması hepimizin görevidir.
Askerlerle iftar sonrası sohbet eden Bakan Canikli, hudut karakolundaki gözetleme kulesine de çıktı. Burada nöbetçilerden hudut tekmili alan Canikli'ye daha sonra karakolun faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.
Ziyareti sırasında Bakan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da telefonla aradı. Telefon görüşmesinde hudutta görev yapan Mehmetçiğin ramazan ayını kutlayan Erdoğan, görevlerinde başarılar diledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.