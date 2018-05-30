Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları açıklandı. Peki, MSB KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları nereden, nasıl görüntülenir? İşte 2018 MSB KKK uzman erbaş başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

MSB KKK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı "2018 Yılı Uzman Erbaş Temini" kapsamında 04 - 13 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlanmıştır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)'da hazır bulunacaklardır.

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. Yazılı sınav, Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

4. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

5. Askerlik hizmeti devam eden ve askerlik hizmetini tamamlayan adaylar ile ilgili olarak;

a. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için birliklerinden aldıkları terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya askerlik şubesinden alacakları terhis belgesinin onaylı sureti, (Sözleşmeli Er olarak görev yapmakta iken başvuran adaylar sözleşme belgelerini de yanlarında getireceklerdir)

b. Askerlik hizmeti devam eden adaylar; Birlik Komutanı veya Kurum Amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde Nitelik Belgesini getireceklerdir.

6. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) "adayın spor yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

7. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

8. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.

9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

10. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

12. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek(kumanya) ve su ikramında bulunulacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER