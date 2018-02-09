Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımı için başvurular 28 Aralık 2017 tarihinde alınmaya başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nda memur olabilmek için başvuru yapmak isteyenler, başvuru detaylarını araştırmaya devam ediyor. Peki, MSB memur alımı başvuru ne zaman bitiyor? MSB memur alımı başvuru nasıl yapılır? İşte MSB memur alımı başvuru detayları...

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar için başvurular 28 Aralık 2017 tarihinde alınmaya başladı. Adaylar başvurularını en geç 12 Şubat 2018 tarihine kadar yapabilecek. 12 Şubat saat 17.00'dan sonra başvurular yapılmayacak.

MSB'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, ön başvurusu kabul edilen adaylar 26 Şubat'ta açıklanacak.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, www.msb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecek. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacak. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacak. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul

edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecek. 26 Şubat 2018 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak.



Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 12 Mart 2018 tarihine kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara’da bulunduracaklar. (12 Mart 2018 tarihinden sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde

yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacak.

MSB MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Sınavlar, Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi), kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

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