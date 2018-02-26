Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımı için başvurular 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihinde alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nda memur olabilmek için başvuru yapan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB memur alımı sonuçları nereden, nasıl görüntülenir? İşte MSB memur alımı sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI 2018

Milli Savunma Bakanlığı'nda memur olarak çalışmak isteyen adaylar, başvurularını 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihinde yaptı. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar 'MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı' sorusuna yanıt aramya başladı. MSB'nin yayımladığı kılavuza göre, ön başvurusu kabul edilen adaylar 26 Şubat'ta yani bugün açıklanacak. MSB memur alımı sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığı an sayfamızda yer alacaktır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, istenilen belgeleri 12 Mart 2018 tarihinde kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'nda bulunduracak.

MSB MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Sınavlar, Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi), kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?

Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacak. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar dan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacak. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak pers onel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacak.

SINAVLAR

Uygulamalı Sınav:

Yayımlanan kılavuzda Tablo-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacak. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacak.

Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına girecekler.

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

Mülakat Sınavı:

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacak. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

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