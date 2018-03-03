Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımı için başvurular 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihinde alınmıştı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar için başvuru sonuçları 1 Mart'ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Bakanlıkta memur olarak görev almak isteyen adaylar, sonuçlarını görüntülemek istiyor. Peki, MSB memur alımı sonuçları 2018 nasıl sorgulanır? MSB memur alımı sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2018 MSB memur alımı sonuçları ile sınav hakkında merak edilenler...

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI 2018

MSB memur alımı sonuçları 1 Mart'ta açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2017 yılı memur alımı için 498 kadro için toplam 152 bin 267 aday başvuru yaptı. Bakanlık tarafından paylaşılan başvuru sonuçları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. MSB memur alımı sonuçlarınızı görüntülemek için aşağıdaki linte tıklayabilirsiniz.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUCUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, istenilen belgeleri 12 Mart 2018 tarihinde kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'nda bulunduracak.

Uygulama sınavı olan kadrolar için kadro sayısının en fazla 20 katı kadar, uygulama sınavı olmayan kadrolar için kadro sayısının en fazla 6 katı kadar aday KPSS puanlarına göre kayıt kabul ve diğer aşamalar için çağrılacak.



Ancak ön inceleme aşamasında, uygulama sınavı olan kadrolar için kadro sayısının 35 katı kadar, uygulama sınavı olmayan kadrolar için kadro sayısının 12 katı kadar adaydan evrakları istenecek. Şehit/gazi yakını olduğunu beyan eden aday sayısı kadar aday, bu sayılara ilave edilecek.

MSB MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Sınavlar, Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi), kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?

Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacak. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar dan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacak. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak pers onel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacak.

SINAVLAR

Uygulamalı Sınav:

Yayımlanan kılavuzda Tablo-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacak. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacak.

Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına girecekler.

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

Mülakat Sınavı:

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacak. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

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