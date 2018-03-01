MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımı için başvurular 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihinde alınan başvuruların sonuçlarının açıklanma tarihi 26 Şubat olarak açıklanmıştı. Fakat sonuçların o gün açıklanmaması adayların meraklı bekleyişi iyice arttı. Peki, 2018 MSB sivil memur alımı ne zaman açıklanacak? İşte MSB memur alımı sonuçları ile ilgili her şey...

MSB SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından başvurukra 27 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar merakla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı sınav kılavuzunda ön başvurusu kabul edilen adayların başvuru sonuçlarının 26 Şubat'ta açıklanacağını duyurmuştu. Fakat MSB memur alımı sonuçları hala açıklanmadı. Sonuçların neden açıklanmadığı konusunda ise bir açıklama bulunmuyor. Bakanlık tarafından MSB sivil memur alımı sonuçları açıklandığı an haberimizde yer alacaktır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, istenilen belgeleri 12 Mart 2018 tarihinde kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'nda bulunduracak.

MSB MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Sınavlar, Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi), kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?

Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacak. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar dan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacak. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak pers onel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacak.

SINAVLAR

Uygulamalı Sınav:

Yayımlanan kılavuzda Tablo-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacak. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacak.

Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına girecekler.

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

Mülakat Sınavı:

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacak. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

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