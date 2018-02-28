Milli Savunma Bakanlığı tarafından 28 Aralık 2017 - 12 Şubat 2018 tarihleri arasında başvurusu alınan MSB memur alımı için heyecan dorukta. Sınava başvuru yapan binlerce aday, başvuru sonuçlarının açıklanacağı zamanı merakla bekliyor. Sonuçlar için açıklanma tarihi 26 Şubat olarak duyurulmuştu. Fakat sonuçlarn aradan iki gün geçmesine rağmen hala açıklanmaması adayların merakını iyice artırdı. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 MSB sivil memur alımı sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte merakla beklenen MSB memur alımı sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

MSB memur alımı sonuçları için Mili Savunma Bakanlığı yayımladığı kılavuzda tarihi 26 Şubat olarak açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, ön başvurusu kabul edilen adaylar 26 Şubat'ta açıklanacağı bildirilmişti. Fakat aradan iki gün geçmesine rağmen sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde açıklanmadı. Adaylar, merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştıyor. Bakanlık tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda yeni bir açıklama yapılmadı. MSB memur alımı sonuçlarının bu haftasonuna kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

MSB MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Sınavlar, Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi), kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?

Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacak. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar dan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacak. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak pers onel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacak.

SINAVLAR

Uygulamalı Sınav: Yayımlanan kılavuzda Tablo-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacak. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacak.

Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına girecekler.

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

Mülakat Sınavı: Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacak. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

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