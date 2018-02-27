Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımı için başvurular 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihinde alınmıştı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar için başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih 26 Şubat olarak açıklanmıştı. Dün sonuçların açıklanmaması ile birlikte adayların merakı iyice arttı. Peki, MSB sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSB memur alımı başvuru sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

MSB SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvurusu alınan Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuru sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, ön başvurusu kabul edilen adaylar 26 Şubat'ta açıklanacakdı. Fakat, 26 Şubat'ta yani dün başvuru sonuçları açıklanmadı. Adaylar, MSB sivil memur alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Ancak, sonuçların neden açıklanmadığı, ne zaman açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. MSB tarafından sonuçlar açıklandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, istenilen belgeleri 12 Mart 2018 tarihinde kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'nda bulunduracak.

MSB MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Sınavlar, Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi), kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?

Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacak. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar dan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacak. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak pers onel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacak.

SINAVLAR

Uygulamalı Sınav:

Yayımlanan kılavuzda Tablo-2'de belirtilen unvanlar için uygulanacak. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacak.

Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına girecekler.

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

Mülakat Sınavı:

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacak. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklar.

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