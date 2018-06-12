Milli Savunma Bakanlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na en az ilköğretim mezunu, 25 yaşını bitirmemiş sözleşmeli er alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları açıklandı. Sözleşmeli er olabilmek için başvuru yapan adaylar sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları nereden görüntülenir? 2018 KKK sözleşmeli er seçim aşaması faaliyetleri ne zaman? İşte 2018 MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları ve seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili ayrıntılar...
MSB KKK SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI 2018
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları açıklandı. Sonuçlar, MSB'nin https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KKK SÖZLEŞMELİ ER SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı "2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini" 18 - 22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.
Seçim Aşaması Faaliyetlerine Aday Numarası 119457 - 136028 arasında olan adaylar çağırıldı. Adaylar sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklar.
Seçim Aşaması Faaliyetleri;
a. Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmakta.
b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların, yanlarında spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmekte.
c. Hafta sonları sınav yapılmayacak.
4. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında getirecekler.
5. Askerlik hizmetini yapmamış adaylar seçim aşaması faaliyetlerine gelirken son 1 ay içerisinde alınmış "Askerlik Durum Belgesi" getirecekler. (Askerlik Durum Belgesi E-Devlet üzerinden alınabilecek.)
6. Askerlik hizmetini bitiren adaylar; Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacak ve bir adet önlü arkalı fotokopisini veya Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getirecekler. (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecek).
7. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) "adayın spor yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmekte.
8. Adayların belgelerinin hem aslını hem de fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmekte.
9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecek.
10. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecek.
12. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacak.
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