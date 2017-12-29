Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) muvazzaf subay alımı gerçekleştirilebilmek için adaylar seçim aşamasına faaliyetlerine katıldı ve daha sonra mülakat ve sağlık aşamasından geçti. Bu aşamaları tamamlayan adaylar subay olabilmek için sınav sonuçlarını beklerken, MSB sınav sonuçlarını bugün açıkladı. Peki, MSB dış kaynaktan muvazzaf subay alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MSB subay alımı sonuçları...

MSB SUBAY ALIMI SONUÇLARI! DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ALIMI 2017

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay alımı sınavının sonuçları açıklandı.

MSB SUBAY ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KAYITLAR NE ZAMAN NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Subay Alımı seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda ASİL olarak sıralamaya giren adayların 02 – 10 Ocak 2018 (hafta sonu hariç) tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında ilanın 5’inci maddesinde belirtilen yerlerde kayıtları yapılacaktır. Bir aday birden fazla Kuvvet K.lığının asil veya yedek listelerinde bulunabilecektir. Asil olarak ilan edilen adaylar, öncelikli olarak tercih ettiği Kuvvet Kayıt Merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylıkları sonlandırılmış olacak, bir Kuvvet Komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığına geçiş yapamayacaktır. 10 Ocak 2018 (dahil) tarihine kadar kayıt işlemi yaptırmayan asil adayların adaylıkları sonlandırılacak, her ne sebeple olursa olsun ilave kayıt süresi verilmeyecek, adayın diğer kuvvet komutanlığındaki yedeklik durumu ise devam edecektir.

2. Türk Silahlı Kuvvetleri subay alımı için YEDEK olarak sıralamaya giren adaylar için ilk çağrı 12 Ocak 2017 tarihinde yapılacak ve bu adayların kayıt işlemleri 15 – 18 Ocak 2018 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında ilanın 5’inci maddesinde belirtilen yerlerde yapılacaktır. Bir aday birden fazla yedek listesinde bulunabilecek, önce hangi sınıftan sıra gelirse o sınıf için çağrı yapılacaktır. 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, Kuvvet K.lıkları kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olacaktır. Size yapılan tebligattan sonra 3 iş günü içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda ilanın 5’inci maddesinde yapmanız gereken hususlar hakkında bilgi verilmiştir. Kontenjana giremeyen yedek adaylara ayrıca çağrı yapılmayacaktır.

3. Herhangi bir Kuvvet K.lığına asil veya yedek listeden kayıt yaptıran adayın diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylığı sonlandırılacaktır.

4. Tüm adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmaları devam etmektedir.

5. Kayıt için izlenecek yol:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp ASİL olarak sıralamaya girmiş bulunanlar,

02 – 10 Ocak 2018 (hafta sonu hariç) tarihleri ve 08.30-16.30 saatleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığına şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurunda bulunan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

(1) Kesin kayıt için istenen belgeler;

(a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(b) 6 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),

(c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç) Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(d) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(e) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(f) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(g) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ğ) Transkript belgesinin fotokopisi,

(h) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ı) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

(2) Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

(3) Kursiyer adaylarının kayıt ve katılış işlemleri;

(a) 02 – 10 Ocak 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulunda sadece kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar okulu terk edeceklerdir. Katılış işlemlerine kadar hiçbir sebeple adayların okulda kalmasına müsaade edilmeyecektir.

(b) Adayların kesin kayıt işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.

(c) Adayların katılış işlemleri, 22 Ocak 2018 saat 17.00’ye kadar, sonradan bildirilecek okullara (Ankara Kara Harp Okulu veya Eski İzmir Maltepe Askerî Lisesi Yerleşkesi) yapılacaktır. Hatalı katılışlarda tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(ç) Adayların 22 Ocak 2018 saat 17.00’ye kadar kendilerine tebliğ edilen okula katılış yapması gerekmektedir. Resmi bir mazeret olmaksızın 24 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır.

(d) Katılış faaliyeti esnasında adayların yanlarında getirmesi gereken malzemeler daha sonra bildirilecektir.

Başvuru Adresi : Kara Harp Okulu Komutanlığı

Devlet Mah. Kara Harp Okulu Cad. 06654 ÇANKAYA / ANKARA

Telefon No : 0 312 417 51 90- 91- 92

b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp ASİL olarak sıralamaya girmiş bulunanlar 02 – 10 Ocak 2018 (hafta sonu hariç) tarihleri 08:30-16:30 saatleri arasında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına (Beylerbeyi/İSTANBUL) şahsen başvuracaklardır. Bu adaylar için bundan sonra izlenmesi gereken yol/işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

(1) Kesin kayıt için istenen belgeler;

(a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(b) 6 adet vesikalık fotoğraf,

(c) İkametgah ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(d) Mezuniyet Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(e) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(f) Transkript fotokopisi,

(g) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu,

(ğ) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge.

(2) Kayıt işlemleri için istenen yukarıdaki belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

(3) Kursiyer adaylarının kayıt ve katılış işlemleri;

(a) Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar kayıt merkezini terk edeceklerdir. Katılış işlemlerine kadar hiçbir sebeple adayların kayıt merkezinde kalmasına müsaade edilmeyecektir.

(b) Adayların eğitim için katılış işlemleri, 21 Ocak 2018 saat 17.00’a kadar kayıt esnasında bildirilecek okullara yapılacaktır. Hatalı katılışlarda tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(c) Adayların 21 Ocak 2018 saat 17.00’a kadar kendilerine tebliğ edilen okula katılış yapması gerekmektedir. Resmi bir mazeret olmaksızın 24 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır.

(ç) Katılış faaliyeti esnasında adayların yanlarında getirmesi gereken malzemeler daha sonra bildirilecektir.

Başvuru Adresi : Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

Beylerbeyi - İSTANBUL

Telefon No : 0 216 310 72 27 ( Dâhili 3320-3321-3322)

c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp ASİL olarak sıralamaya girmiş bulunanlar, 02 – 10 Ocak 2018 (hafta sonu hariç) tarihleri ve 08.30-16.30 saatleri arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığına (Gaziemir/İzmir) şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurunda bulunan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

(1) Ön kayıt için istenen belgeler;

(a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(b) 6 adet biyometrik fotoğraf 50mm-60 mm beyaz fonda desensiz (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),

(c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(d) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(e) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(f) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(g) Transkript belgesinin fotokopisi,

(ğ) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(h) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

(ı) Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı (e-devlet sisteminden alınmış olabilir).

(2) Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

(3) Kursiyer adaylarının kayıt ve katılış işlemleri;

(a) 02 – 10 Ocak 2018 tarihleri arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığında sadece kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar okulu terk edeceklerdir. Katılış işlemlerine kadar hiçbir sebeple adayların okulda kalmasına müsaade edilmeyecektir.

(b) Adayların kayıt işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.

(c) Adayların kesin katılış faaliyeti esnasında yanlarında getirmesi gereken malzemeler daha sonra bildirilecektir.

ÖN KAYIT İŞLEMİNİ VERİLEN SÜRE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYEN ADAYLARIN KENDİ İSTEĞİ İLE ADAYLIKTAN VAZGEÇTİĞİ KABUL EDİLECEĞİNDEN İNTİBAK AŞAMASINA DAVET EDİLMEYECEKLERDİR VE ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR.

Başvuru Adresi : Hava Teknik Okullar Komutanlığı

Gaziemir - İZMİR

Telefon No : 0 232 251 16 00

ç. Özel Kuvvetler Komutanlığı için;

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp ASİL olarak sıralamaya girmiş bulunanlar,

02 – 10 Ocak 2018 (Hafta Sonu Hariç) tarihleri ve 08.30-17.00 saatleri arasında MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/Ankara) şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

(1) Kesin kayıt için istenen belgeler;

(a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(b) 6 adet biyometrik fotoğraf 50 mm-60 mm beyaz fonda desensiz (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),

(c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç) Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(d) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(e) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(f) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(g) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ğ) Transkript belgesinin fotokopisi,

(h) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ı) Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

(i) Sıralamalı olarak Kuvvet Komutanlığı tercih dilekçesi. (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin üçü de muhakkak dilekçede sıralanacak).

(2) Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

(3) Kursiyer adaylarının kayıt ve katılış işlemleri;

(a) 02 – 10 Ocak 2018 (Hafta Sonu Hariç) tarihleri arasında MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sadece kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar Personel Temin Dairesi Başkanlığını terk edeceklerdir. Katılış işlemlerine kadar hiçbir sebeple adayların Personel Temin Dairesi Başkanlığında kalmasına müsaade edilmeyecektir.

(b) Adayların kesin kayıt işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.

(c) Adayların katılış yapacakları okul daha sonra Genel Ağ (İnternet) üzerinden ilgililere duyurulacak ve katılış işlemleri 22 Ocak 2018 saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.

(ç) Genel Ağdan (İnternetten) tebliğ edilen okula resmi bir mazeret olmaksızın 24 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır.

(d) Katılış faaliyeti esnasında adayların yanlarında getirmesi gereken malzemeler daha sonra bildirilecektir.

Başvuru Adresi : MSB Personel Temin Daire Başkanlığı

Cebeci Mah. Tıp Fakültesi Cad. 06620 Cebeci / ANKARA

Telefon No : 0 312 562 05 43



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Subay alımı sonuçları

msb subay alımı sonuçları

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