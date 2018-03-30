Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) 2018 yılı için başvurusu alınan uzman erbaş alımı için başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi de sırada Seçim Aşaması Faaliyetleri bulunuyor. KKK uzman erbaş başvuru sonuçlarına göre Seçim Aşaması Faaliyetleri'ne katılacak olan adaylar, Seçim Aşaması Faaliyetleri tarihini ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, MSB KKK uzman erbaş Seçim Aşaması Faaliyetleri ne zaman, nasıl yapılır? MSB uzman erbaş başvuru sonuçları nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

MSB UZMAN ERBAŞ BAŞBURU SONUÇLARI VE SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

MSB, 2018 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş seçim aşamasına faaliyetlerine kabul edilen adayların başvuru sonuçlarını açıkladı. İşte MSB başvuru sonuçları;

MSB KKK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı “2018 Yılı Uzman Erbaş Temini” kapsamında 02 Nisan-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlandı.

Uzman Onbaşı sınavları 02 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihlerinde, Uzman Çavuş sınavları 14 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adayların, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda hazır bulunmaları gerekiyor.

Seçim Aşaması Faaliyetleri;

Yazılı sınav, Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecek.

Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek(kumanya) ve su ikramında bulunulacaktır.

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