Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Uzman Erbaş alımı için 15 Aralık 2018 tarihinde sona eren başvuruların sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını merak ediyor. Peki, MSB Uzman Erbaş başvuru sonuçları nasıl görüntülenir? İşte MSB Uzman Erbaş başvuru sonuçları sorgulama sayfası...
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI! KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI
2017 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvuru yapan adayların başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonucuna göre Seçim Aşaması Faaliyetleri'ne katılacak olan adaylar belirlendi. Seçim Aşaması Faaliyetleri 10 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan birinci grup adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’da hazır bulunacaklardır.
31 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan ikinci grup sınavları için çağrı ilanı 23 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılacaktır.
SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NASIL YAPILACAK?
a. Kayıt-Kabul, Ön Fiziki Kontrol, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.
b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.
c. Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.
ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.
5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.
6. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıklarınca, Başvuru Kılavuzu TABLO-3’te belirtilen esaslara göre “Nitelik Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir. (3 aydan az çalışılmış, hakkında kanaat oluşmamış adaya “Henüz Bir Kanaat Edinilememiştir” şeklinde nitelik belgesi düzenlenir.)
7. İlköğretim mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.
8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.
9. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.
10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.