Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı seçim aşamaları için yedek olarak sıralamaya giren adaylar 10 Mart'ta açıklandı. Yedek olarak sıralamaya giren adaylar için kayıt işlemleri bugün itibariyle alınmaya başladı. İşte MSB yedek astsubay alımı ile ilgili merak edilenler...

MSB YEDEK ASTSUBAY ALIMI KAYIT TARİHİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı seçim aşamaları sonucunda asil aday kayıtları 07 Mart 2018 tarihi itibariyle sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı için "yedek" olarak sıralamaya giren adaylar için kayıt işlemleri 12–16 Mart 2018 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında ilanın 5’inci maddesinde belirtilen yerlerde yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerine dış kaynaktan muvazzaf astsubay kontenjanlarının yüzde 20’si lisans mezunlarından, yüzde 80’i ön lisans mezunlarından karşılanacak. Bu nedenle yedek aday listeleri lisans ve ön lisans mezunları için ayrı ayrı yapıldı. Yedek aday çağrıları; asil listeden kayıt yaptırmayan lisans mezunları için lisans mezunu yedek adaylardan, asil listeden kayıt yaptırmayan ön lisans mezunları için ise ön lisans mezunu yedek adaylardan yapılacak.

MSB YEDEK ASTSUBAY KAYIT NASIL YAPILIR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp YEDEK olarak sıralamaya girmiş bulunanlar, 12 Mart – 16 Mart 2018 tarihleri ve 08.30-16.30 saatleri arasında Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı/Balıkesir’e şahsen başvuracaklar.

1- Kesin kayıt için istenen belgeler;

* Noter onaylı Taahhütname (Onaysız belge kabul edilmeyecek, katılış sonrasında noter onayı için birlik dışına çıkılmasına müsaade edilmeyecektir.

* Mezun olunan ön lisans/lisans diploma/geçici mezuniyet belgesinin iki adet noter onaylı sureti.

* Mezun olunan ön lisans/lisans transkript (not bildirim cetveli) fotokopisi.

* Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet A5 boyutunda fotokopisi.

* Yaş düzeltmesi olanlar için nüfus kayıt örneği.

* Askerlik hizmeti yapanlar için onaylı terhis veya geçici hizmet belgesi.

* Adaylar gelmeden önce bağlı bulundukları askerlik şubelerine K.K.K.lığı Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma sınavını kazandıklarının bilgisini verecek ve gerekli işlemleri yaptıracaklardır.

2- Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

3- Kursiyer adaylarının kayıt ve katılış işlemleri;

* Yedek adayların kayıt işlemleri 12 Mart – 16 Mart 2018 tarihleri arasında Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı/Balıkesir’de yapılacak olup, kaydını yaptıran yedek adaylar aynı gün okula katılacaktır. Bu nedenle kayda gelen yedek adayların aşağıda belirtilen malzemeleri yanlarında getirmeleri önem arz etmektedir.

* Adayların kesin kayıt işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.

* Yemin törenine kadar adayların birlik dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Adaylar varsa resmi işlemlerini (banka, noter, hastane vb.) gelmeden tamamlayacaklardır. Bu nedenlerle yapılan izin talepleri kabul edilmeyeceğinden aşağıda belirtilen belge ve kişisel malzemeleri yanınızda getiriniz.

Kişisel malzemeler (pijama takımı, beyaz/desensiz yüz havlusu, mavi/desensiz banyo havlusu, cep feneri, termal siyah içlik, yara bandı, düdük, tarak, mendil, ankesörlü telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, pudra, pişik kremi, kulak çöpü, çengelli iğne vb.),

Herhangi bir kredi kartı ya da bankamatik kartı (nakit para okuldaki tesislerde kullanılmamaktadır),

Yeteri kadar siyah/desensiz çorap ve spor için beyaz havlu çorap,

Yeteri kadar beyaz atlet ve iç çamaşırı,

4 adet çamaşır yıkama filesi,

Siyah renkli kurşun kalem, silgi, mavi tükenmez kalem ve mavi renkli pilot kalem,

İğne- iplik seti,

Ayakkabı parlatıcısı ve boyası,

Altı adet siyah düz renkli, reklam içermeyen elbise kılıfı (5 küçük, 1 pardösü boyu büyük),

Küçük not defteri, A5 boyutunda siyah ajanda ve A5 boyutunda yüz yapraklı defter,

Koşu yapmaya elverişli spor ayakkabısı,

Mevsime uygun sivil kıyafet,

Siyah renkli kumaş tıraş çantası (diğer renklere müsaade edilmeyecektir).

* Kursa katılacak astsubay adaylarından açık öğretim sınavı olanlar, sınav giriş yerini Balıkesir/ Altıeylül veya Karesi ilçesi olarak güncelleyecektir. Balıkesir ili dışında sınava girmek için izin verilmeyecektir.

* Astsubay adayları eğitim süresince söz, nişan, resmi nikâh ve düğün planlamayacaklardır.

* Eğitim süresince kendisi veya yakınları için bu tür mazeretler için izin talebinde bulunulmayacaktır.

* Okula katılış yapmadan önce saç ve sakal tıraşı olunacaktır.

* ASTTASAK Eğitimine katılmaya hak kazanan uzman erbaşlar, birliklerinden ayrılmadan eğitim elbisesi ve bot ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve eğitime standart kıyafetle katılacaklardır.

* Astsubay adayları okula katılış yaparken aşağıda belirtilen eşya ve/veya malzemeyi yanında getirmeyecektir:

Motorlu araçlar ve bisiklet,

Bıçak, çakı vb. delici ve kesici aletler,

Sivil tip bot,

Akıllı telefon (Fotoğraf, video ve ses kayıt özelliği bulunmayan ve sadece ASKERCELL hatlı olan telefonlar müsaade edilen zamanlarda kullanılabilmektedir.),

Kamera, masaüstü/dizüstü/tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, herhangi bir veri depolama aygıtı (USB, mikrokart vb.),

Yüzük, küpe, bileklik vb. aksesuarlar.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp YEDEK olarak sıralamaya girmiş bulunanlar 12 Mart – 16 Mart 2018 (hafta sonu hariç) tarihleri 08:30-16:30 saatleri arasında Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı (Altınova – YALOVA) şahsen başvuracaklardır. Bu adaylar için bundan sonra izlenmesi gereken yol/işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

1- Kesin kayıt için istenen belgeler;

* Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

* 6 adet vesikalık fotoğraf,

* İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

* Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

* Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

* Mezuniyet Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

* Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

* Transkript fotokopisi,

* Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu,

* Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge.

2- Kayıt işlemleri için istenen yukarıdaki belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

3- Kayıt işlemlerinin tamamlanan adaylar direkt olarak temel Askerlik/Astsubay Nosyonu kazandırma eğitimine alınacaktır. Bu nedenle halihazırda silah altında bulunan adaylar birliklerinden erken terhis işlemine tabi tutularak hizmet durum çizelgesi hazırlanarak kayda gönderilecektir.

Adayların aşağıdaki listedeki malzemeleri kayda gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

* Pijama takım

* Eşofman takım (koyu renk)

* Spor ayakkabısı

* İç çamaşırı

* Traş malzemeleri (traş bıçağı(banyo dahil),traş köpüğü/ kremi, (elektrikli malzemeler hariç)

* Şampuan/sabun

* Havlu (banyo, ayak, yüz)

* Çorap (siyah), spor çorabı

* Terlik

* Diş fırçası/macunu

* Şort

* Cep telefonu getirilecekse (askercell hatlı, kamerasız, kayıt özelliği olmayan)

* Not Defteri, Kalem

* Spor Çantası

* Alışveriş ihtiyaçları maksadıyla düşük limitli kredi kartı/banka kartı

* Bir önceki işyerinden (varsa) SGK ayrılışlarının yaptırılması

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