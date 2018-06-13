Kruvaziyer turizminde dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Mediterranean Shipping Company (MSC) Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte, “Dünyada çok az sayıda ülkeye uğrak yapabilen dev kapasiteli konteyner gemilerimiz artık Türkiye’ye de sefer düzenleyecek” dedi. MSC Cruises şirketinin yeni turizm gemisi MSC Seaview için İtalya’nın Cenova Limanı’ndaki denize indirme töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Aponte, “Türkiye hak ettiği yatırımları dünya genelinden çekmeye devam edecek. Seçim atmosferi geçer geçmez yeni yatırımlarımızı da göreceksiniz” dedi.

‘İSTANBUL ANA LİMAN OLABİLİR’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye’de yaptıkları yatırımların tutarının 1.5 milyar doları geçtiğine dikkati çeken Aponte, Türkiye’nin kruvaziyer turizm anlamında da önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti. Aponte, gelecek yıl İzmir ve Antalya limanlarının da sefer programına alındığını, İstanbul’un turizm gemilerinin ana limanı olarak hizmet verebilecek özelliklerde olduğunu söyledi.