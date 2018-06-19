MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının klavuzda yer alan bilgilere göre geçen hafta açıklanması gerekiyordu. MSÜ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Nisan - 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı bugün, 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokuları 2’nci seçim aşamalarına çağrı ilanı tarihinde değişiklik yapıldığını duyurmuştu. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2018 MSÜ tercih sonuçlarının ardından yapılacak olan 2. seçim aşamaları ne zaman, nasıl gerçekleştirilecek? İşte 2018 MSÜ tercih sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları içi heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, sonuçların 11 Haziran'da açıklanması gerekiyrodu, ancak beklenen açıklama henüz gelmedi.

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2. SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, ÖSYM'nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeniyle, 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokuları 2’nci seçim aşamalarına çağrı ilanı tarihinde değişiklik yapıldı. İşte MSB'nin yaptığı o açıklama:

"ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır.

Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır.

2’nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA’da icra edilecektir."

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecek. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak. 2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderilecekler.

2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacak) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek.