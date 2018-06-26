MSÜ Rektörü:

Prof. Dr. Karayağız, senato üyeleri ve bazı öğrencilerin katılımıyla Beşiktaş'taki İstanbul Devlet Konservatuvarı önünde basın açıklaması yaptı. Konservatuvarın tahliyesine ilişkin daha önce gönderilen tebligatın da ertelendiğini belirten Karayağız, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi'nin mülkiyetinin TBMM Milli Saraylar Sekterliği'ne ait olmadığını, bu nedenle kendilerini çıkarma yetkisi bulunmadığını savundu.
Protokolde mülkiyetin kime ait olduğunun yazdığını, buraya takas yoluyla geldiklerini anlatan Karayağız, "Burası bizden önce de eğitim kurumuydu. Biz gelince de burası eğitim kurumu olarak devam etti." dedi.
DAVA YOK
Habertürk'ün haberine göre, Prof. Dr. Karayağız, binanın tahsisi ve yapılan protokol hakkında detaylı bilgi vererek, Baltacı Dairesi'nin Maliye Bakanlığı'na ait olduğunu söyledi. Protokol kapsamında binanın amacı dışında kullanılması veya eğitim faaliyetlerinin sona ermesi halinde dava açılarak tahliye etmelerinin istenebileceğini, şimdiye kadar da bu gerekçelerin hiçbirisinin oluşmadığını kaydeden Karayağız, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu, iyi eğitim veren bir okula mutlaka alternatif yer gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
Maliye Bakanlığı tarafından aleyhlerine açılmış bir dava bulunmadığını belirten Karayağız, "Tersine yetki devrine ilişkin bizim açmış olduğumuz yürütmenin durdurulması istemli dava vardır. Israrla ifade ediyorum, mülkiyet hakkına sahip olmayan bir kurum, başka bir kurumun tahliyesini isteyemez" diye konuştu.
MUHATABIMIZ MALİYE BAKANLIĞI
Rektör Karayağız, binada kamu hizmetinin devam ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "TBMM'ye bağlı Milli Saraylar'ın bize tebligat göndermeye hakkı yok. Bizim muhatabımız Maliye Bakanlığı'dır. Bize gönderilen tahliye tebligatı ertelendi. Ayrıca Milli Saraylar'ın, bize yer gösterme hakkı ve yetkisi de yoktur. Devleti yöneten siyasiler, Maliye Bakanlığı üzerinden bize yer gösterirlerse o zaman değerlendirilir. Buradan çok uzakta, varoş denilecek bir yerde bize bir mekan gösterilirse onu da kabul etmeyiz. Makul, kabul edilebilir, çağdaş eğitim verilebilecek, konservatuvarın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzgün bir bina gösterilmediği sürece bizim buradan çıkma durumumuz mümkün değildir."
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