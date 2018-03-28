Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 18 Mart'ta yapılmıştı. Askeri öğrenci adayları, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve MSÜ puan hesaplamanın sistem tarafından nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2018 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi ve puan hesaplama ile ilgili merak edilenler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

ÖSYM ve Milli Savunma Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen 2018-MSÜ sınavı 18 Mart'ta uygulandı. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar için MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Soruları ve cevapları görüntüleyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimine göre 18 Mart'ta gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

2018 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler MSÜ-SA yüzde 25 yüzde 35 yüzde 30 yüzde 10 MSÜ-EA yüzde 35 yüzde 35 yüzde 10 yüzde 20 MSÜ-SÖ yüzde 35 yüzde 20 yüzde 10 yüzde 35 MSÜ-GN yüzde 35 yüzde 35 yüzde 15 yüzde 15

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