MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen MSÜ başvuruları 9 Ocak - 15 Şubat 2018 tarihleri arasında alındı. Askeri öğrenci adayları için 18 Mart'ta gerçekleştirilecek 2018 MSÜ sınavının giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte MSÜ sınav giriş yerleri ile ilgili tüm detaylar...

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı Mart'ta yapılacak. Sınava katılacak adaylar hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Fakat MSÜ sınav giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama yapılmadı. Sınav giriş yerlerinin, sınavdan bir önceki hafta açıklanması bekleniyor.

2018-MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? MSÜ SINAV KONULARI



Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler MSÜ-SA yüzde 25 yüzde 35 yüzde 30 yüzde 10 MSÜ-EA yüzde 35 yüzde 35 yüzde 10 yüzde 20 MSÜ-SÖ yüzde 35 yüzde 20 yüzde 10 yüzde 35 MSÜ-GN yüzde 35 yüzde 35 yüzde 15 yüzde 15

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