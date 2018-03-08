MSÜ sınavı giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi 2018 yılı için öğrenci adaylarını belirlemek için sınav yapacak. Sınav için daha önce başvuruları kabul edilen öğrencilerin 8 Mart 2018 (bugün) saat 16.55 itibariyle sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav için yapılan duyuruda bir de uyarı yer aldı. İşte ÖSYM'nin MSÜ sınavı açıklaması ve MSÜ sınav tarihi detayları...

MSÜ SINAVI GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Askeri öğrenci adayları için 18 Mart'ta gerçekleştirilecek 2018 MSÜ sınavının giriş yerlerinin erişime açıldığı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"18 Mart 2018 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16:55’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-MSÜ için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2018-MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? MSÜ SINAV KONULARI

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler MSÜ-SA yüzde 25 yüzde 35 yüzde 30 yüzde 10 MSÜ-EA yüzde 35 yüzde 35 yüzde 10 yüzde 20 MSÜ-SÖ yüzde 35 yüzde 20 yüzde 10 yüzde 35 MSÜ-GN yüzde 35 yüzde 35 yüzde 15 yüzde 15

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