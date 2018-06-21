Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2018 tercih sonuçlarını bekleyenlerin bugün gözü kulağı Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek haberde. MSÜ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Nisan - 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. MSÜ'nün internet sitesinde bugün 2. seçim aşamalarına çağrı ilanının yayımlanacağı duyurulmuştu. MSÜ ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN?

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, ÖSYM'nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeniyle, 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokuları 2’nci seçim aşamalarına çağrı ilanı tarihinde değişiklik yapıldı. İşte MSB'nin yaptığı o açıklama:

"ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI BU SAYFADAN AÇIKLANACAK

Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır.

2’nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA’da icra edilecektir."

2. SEÇİM AŞAMASINDA GEREKLİ BELGELER

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecek. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak. 2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderilecekler.

ÜNİVERSİTE SINAV PUANLARINA DA BAKILACAK

2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacak) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek.